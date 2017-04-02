Вадим Евсеев: "Как прошли сборы "Текстильщика"? Не помню"

Главный тренер "Текстильщика" Вадим Евсеев признался, что зимние сборы прошли для него незаметно. 41-летний специалист в начале февраля принял предложение возглавить команду, выступающую в ПФЛ. После 16 туров ивановская команда идет на 7-й строчке в турнирной таблице зоны Запад.

"Как все прошло? Не помню. 33 дня пролетели как не помню", - отметил Евсеев в разговоре с футбольным агентом Александр Маньяковым, который опубликовал видео беседы в своем "Инстаграме".