"В творческом поиске". Бородюк посетил тренировку "Торпедо"

Футболисты "Торпедо" продолжают подготовку к возобновлению сезона на стадионе имени Стрельцова, информирует клубная пресс-служба. Сегодня подопечные Игоря Колыванова провели часовую тренировку, которая включала в себя разминку и двухсторонний матч.

С бровки за действиями футболистов наблюдали бывшие главные тренеры черно-белых Александр Бородюк и Николай Савичев.

– Приехали навестить своих друзей, – отметил Бородюк. – Мы очень любим "Торпедо", это потрясающий клуб с прекрасными болельщиками.

– Болит душа за "Торпедо", очень хочется, чтобы команда вернулась на прежние позиции, – добавил Савичев.

– Чем вы сейчас занимаетесь?

– Работаю дедушкой, – ответил Савичев (смеется).

– А я пока нахожусь в творческом поиске, – заявил Бородюк. – Веду переговоры, но конкретика появится только через несколько недель.

Последним местом работы 55-летнего Бородюка была сборная Казахстана, из которой он ушел в январе.