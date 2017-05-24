В Ставропольском крае во время матча были избиты болельщики ФК "Спартак-Владикавказ"

Во время матча второго дивизиона зоны Юг между ставропольским "Динамо" и "Спартаком-Владикавказ" (1:0), который состоялся в поселке Рыздвяный, четыре фаната гостей были избиты хулиганами во время игры, сообщает портал gradus.pro.

Инцидент произошел за пределами стадиона. Неизвестные похитили флаг, который находился на гостевой трибуне, болельщики "Спартака-Владикавказ" бросились догонять похитителей и столкнулись с агрессивно настроенной группой. Потасовку удалось остановить полицейским.