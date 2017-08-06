В стартовом матче сезона на "Востоке" ПФЛ не реализовано 2 пенальти

Иркутский "Зенит" и "Сахалин" начали сезон ПФЛ на "Востоке" с побед. Иркутяне на выезде одолели "Смену", клуб из Южно-Сахалинска взял верх над "Читой".

Отметим, что в поединке "Смены" и "Зента" команды не забили по одному пенальти.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

1-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Чита" - 2:0 (0:0)

Голы: Изотов, 71 (1:0). Масляк, 82 (2:0).

Удаления: Бодялов (Ч), 21. Захаров (Ч), 76.

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Зенит" (Иркутск) - 0:2 (0:1)

Голы: Михайлов, 29 (0:1). Яковлев, 90 (0:2).

Нереализованные пенальти: Ющук (З), 29 (вратарь), Базаев (С), 82 (вратарь).