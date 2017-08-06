В стартовом матче сезона на "Востоке" ПФЛ не реализовано 2 пенальти

Иркутский "Зенит" и "Сахалин" начали сезон ПФЛ на "Востоке" с побед. Иркутяне на выезде одолели "Смену", клуб из Южно-Сахалинска взял верх над "Читой".
Отметим, что в поединке "Смены" и "Зента" команды не забили по одному пенальти.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Восток"
1-й тур
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Чита" - 2:0 (0:0)
Голы: Изотов, 71 (1:0). Масляк, 82 (2:0).
Удаления: Бодялов (Ч), 21. Захаров (Ч), 76.
"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Зенит" (Иркутск) - 0:2 (0:1)
Голы: Михайлов, 29 (0:1). Яковлев, 90 (0:2).
Нереализованные пенальти: Ющук (З), 29 (вратарь), Базаев (С), 82 (вратарь).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/east/