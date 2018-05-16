В Саранске проходит Кубок Кирилла Панченко среди 9-летних футболистов. Полузащитник "Динамо", ранее выступавший за "Мордовию", впервые решил провести свой турнир.

– Кирилл решил провести свой турнир и проспонсировать его. Это первый такой опыт в Саранске, – рассказал "СЭ" Федор Щербаченко, тренировавший Панченко в "Мордовии". – Я получил от него приглашение принять участие в открытии этого Кубка.

Нас всех пригласили на третий тестовый матч на новом стадионе. В сегодняшнем матче встретятся "Мордовия" и "Сызрань", которые борются за выход в ФНЛ. Будем надеяться, что наша команда решит поставленную задачу.