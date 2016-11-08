19:38 | ФУТБОЛ — ПФЛ

В четверг РФС рассмотрит, сдала ли "Коломна" матч с "Солярисом"

0
0
0
1

Директор "Коломны" Александр Куранов прокомментировал появившуюся информацию о том, что главный тренер команды Александр Бодров вместе с юристом в четверг собирается передать материалы по матчу с "Солярисом" в правоохранительные органы.

– Мне об этом ничего не известно, – сказал Куранов. – Главный тренер ничего такого мне не говорил. Хотим завтра собраться с командой по поводу прошедшего матча. А в четверг меня и Бодрова вызывают в РФС на заседание рабочей группы по игре с "Солярисом". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Тренер "Коломны" обвиняет игроков в игре на тотализаторе //
Все голы "Соляриса" "Коломне", тренер которой обвинил игроков в сдаче матча //
Тренер "Коломны": "Доказать сдачу игры я не могу, но все вижу..." //
Тренер "Коломны" обвиняет игроков в игре на тотализаторе //
Тренеру "Коломны" грозит строгий выговор //
Директор "Коломны": "Это уровень мастерства игроков, а не сдача матча"

0
0
0
1

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shlem0808

игрок коломны лично признался в сдаче матча

20:08

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ