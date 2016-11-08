В четверг РФС рассмотрит, сдала ли "Коломна" матч с "Солярисом"

Директор "Коломны" Александр Куранов прокомментировал появившуюся информацию о том, что главный тренер команды Александр Бодров вместе с юристом в четверг собирается передать материалы по матчу с "Солярисом" в правоохранительные органы.

– Мне об этом ничего не известно, – сказал Куранов. – Главный тренер ничего такого мне не говорил. Хотим завтра собраться с командой по поводу прошедшего матча. А в четверг меня и Бодрова вызывают в РФС на заседание рабочей группы по игре с "Солярисом". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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