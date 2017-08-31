В "Арарате" считают, что Оганесян нецелесообразно потратил 20 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", руководство московского "Арарата" предъявляет финансовые претензии к теперь уже бывшему президенту клуба Валерию Оганесяну. Речь идет о перерасходе средств в размере 20 миллионов рублей (трансферы, подъемные и так далее).

Напомним, по официальной версии Оганесян покинул свой пост по состоянию здоровья.