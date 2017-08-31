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17:44 | Футбол — ПФЛ

В "Арарате" считают, что Оганесян нецелесообразно потратил 20 миллионов рублей

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Как стало известно "СЭ", руководство московского "Арарата" предъявляет финансовые претензии к теперь уже бывшему президенту клуба Валерию Оганесяну. Речь идет о перерасходе средств в размере 20 миллионов рублей (трансферы, подъемные и так далее).

Напомним, по официальной версии Оганесян покинул свой пост по состоянию здоровья.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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гаттузо туп

Снежик///Не в бровь,а в глаз.Не крадет тот,кому негде или нечего.)))

18:17

Снежик

а кто не бабник? тот кто женщин и не видел никогда (с). а кто не коррупуционер? а тот, кто бабок и не видел никогда...

18:01

kashkovsky2010

Цирк

17:58

Паснаход

Рублей. Напугали))

17:52