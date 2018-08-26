"Урожай" продолжает идти без поражений в ПФЛ

Краснодарский "Урожай" победил "Волгарь" в матче 5-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Клуб был создан на базе ликвидированной "Кубани" в 2018 году и пока не потерпел ни одного поражения в первенстве страны.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

5-й тур

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) – СКА (Ростов-на-Дону) - 1:2 (0:1)

Голы: Ермаков, 5 (0:1). Назимов, 77 (1:1). Ермаков, 90 (1:2).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Дружба" (Майкоп) - 0:2 (0:0)

Голы: Делок, 65 (0:1). Делок, 69 (0:2).

"Спартак" (Владикавказ) - "Чайка" (Песчанокопское) - 2:3 (0:0)

Голы: Хохлачев, 54 (0:1). Гиоргобиани, 70 (0:2). Кучиев, 72 (1:2). Подбельцев, 90+6 (1:3). Бутаев, 90+7 (2:3).

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 2:0 (2:0)

Голы: Удунян, 13 (1:0). Саадуев, 19 (2:0).

Удаление: Бочкарев (Б), 18.

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - "Ангушт" (Назрань) - 1:1 (0:1)

Голы: Парчиев, 22 (0:1). Савин, 50 (1:1).

"Урожай" (Краснодар) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:1 (2:0)

Голы: Калмыков, 22 (1:0). Калмыков, 27 - с пенальти (2:0). Козлов, 90+1 (2:1).

Удаление: Жилов (У), 90+3.