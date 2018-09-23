"Урожай" победил "Биолог-Новокубанск" и продлил беспроигрышную серию

"Урожай" обыграл "Биолог-Новокубанск" в матче 9-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг". Краснодарский клуб, созданный этим летом вместо ликвидированной "Кубани", еще не потерпел ни одного поражения в восьми играх сезона. Набрав 22 очка из 24 возможных, "Урожай" делит лидерство с "Чайкой".

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

9-й тур

"Спартак" (Владикавказ) - СКА (Ростов-на-Дону) - 0:1 (0:0)

Гол: Манько, 90.

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 1:1 (0:0)

Голы: Верулидзе, 47 (0:1). Ибрагимов, 51 (1:1).

"Урожай" (Краснодар) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 2:1 (1:0)

Голы: Сысуев, 45+1 (1:0). Малыш, 65 - с пенальти (1:1). Калмыков, 88 (2:1).