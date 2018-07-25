"Урожай" одержал победу в дебютном матче в ПФЛ

Краснодарский "Урожай" провел первый матч в ПФЛ. Клуб был создан в 2018 году вместо ликвидированной "Кубани". В первом туре "Урожай" обыграл "Академию футбола имени Виктора Понедельника" - 3:1.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

1-й тур

"Чайка" (Песчанокопское) - СКА (Ростов-на-Дону) - 1:1 (0:1)

Голы: Девадзе, 32 (0:1). Обозный, 49 (1:1).

"Дружба" (Майкоп) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 1:0 (1:0)

Гол: Ашев, 3.

Нереализованный пенальти: Конов (Д), 61 (вратарь).

"Спартак" (Владикавказ) - "Спартак" (Нальчик) - 1:2 (1:0)

Голы: Жабкин, 18 - с пенальти (1:0). Машуков, 76 (1:1). Машезов, 87 (1:2).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Черноморец" (Новороссийск) - 2:1 (1:0)

Голы: Гонгадзе, 15 (1:0). Гонгадзе, 48 (2:0). Демидов, 55 - в свои ворота (2:1).

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Ангушт" (Назрань) - 0:1 (0:0)

Гол: Кажаров, 69.

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:3 (1:0)

Голы: Удунян, 12 (1:0). Горулев, 56 (1:1). Шалбузов, 62 - в свои ворота (1:2). Фатуллаев, 78 (2:2). Разживин, 90+2 (2:3).

Удаление: Удунян (Л), 65.

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - "Урожай" (Краснодар) - 1:3 (1:2)

Голы: Нурисов, 19 (0:1). Губочкин, 36 (1:1). Стуканов, 45 (1:2). Нурисов, 54 (1:3).