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"Урожай" объявил о назначении Николая Писарева

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Как ранее сообщал "СЭ", Николай Писарев назначен главным тренером "Урожая", информирует пресс-служба клуба. Специалист приходил в клуб на должность спортивного директора и будет совмещать должности. 

"Урожай" был создан в 2018 году после ликвидации за долги "Кубани". Его первым главным тренером стал Евгений Калешин. В конце ноября он оставил должность по состоянию здоровья.

"Урожай" занимает второе место в зоне "Юг" второго дивизиона, отстает от "Чайки" на три очка. Перед командой поставлена задача выйти в ФНЛ.

Дополнительная информация

https://www.fcurojai.com/news/nikolay-pisarev-vozglavil-urozhay/

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