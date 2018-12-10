"Урожай" объявил о назначении Николая Писарева

Как ранее сообщал "СЭ", Николай Писарев назначен главным тренером "Урожая", информирует пресс-служба клуба. Специалист приходил в клуб на должность спортивного директора и будет совмещать должности.

"Урожай" был создан в 2018 году после ликвидации за долги "Кубани". Его первым главным тренером стал Евгений Калешин. В конце ноября он оставил должность по состоянию здоровья.

"Урожай" занимает второе место в зоне "Юг" второго дивизиона, отстает от "Чайки" на три очка. Перед командой поставлена задача выйти в ФНЛ.