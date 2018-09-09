18:05 | Футбол — ОЛИМП - ПФЛ

"Уфа-2" обыграла "Урал-2"

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"Уфа-2" обыграла "Урал-2" в матче 8-го тура ОЛИМП-ПФЛ (2:1).

Олимп - ПФЛ. Группа "Урал-Приволжье" 

8-й тур 

"Уфа-2" (Уфа) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 2:1 (0:1)

Голы: Глушков, 40 (0:1). Журавлев, 48 (1:1). Безденежных, 60 (2:1). 

Удаление: Глушков (Урал-2), 90+6. 

Судья: Зияков (Набережные Челны).

09 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

"Нефтехимик" с минимальным счетом обыграл "Сызрань-2003" (1:0). 

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:0 (1:0)

Гол: Умаров, 21. 

Судья: Апонасенко (Москва).

09 сентября. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".

Ульяновская "Волга" обыграла "Носту" (2:0). 

"Носта" (Новотроицк) - "Волга" (Ульяновск) - 0:2 (0:1)

Голы: Воронин, 25 (0:1). Павлов, 59 (0:2). 

Судья: Шадыханов (Москва).

09 сентября. Новотроицк. Стадион "Металлург".

Ижевский "Зенит" уступил "Звезде" (1:2). 

"Зенит" (Ижевск) - "Звезда" (Пермь) - 1:2 (1:0)

Голы: Русских, 3 (1:0). Тюкалов, 50 (1:1). Елисеев, 58 (1:2). 

Удаление: Гусейнов (Звезда П), 60. 

Судья: Машлякевич (Москва).

09 сентября. Ижевск. Стадион "Центральный стадион Зенит".

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