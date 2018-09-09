"Уфа-2" обыграла "Урал-2" в матче 8-го тура ОЛИМП-ПФЛ (2:1).
Олимп - ПФЛ. Группа "Урал-Приволжье"
8-й тур
"Уфа-2" (Уфа) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 2:1 (0:1)
Голы: Глушков, 40 (0:1). Журавлев, 48 (1:1). Безденежных, 60 (2:1).
Удаление: Глушков (Урал-2), 90+6.
Судья: Зияков (Набережные Челны).
09 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".
"Нефтехимик" с минимальным счетом обыграл "Сызрань-2003" (1:0).
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:0 (1:0)
Гол: Умаров, 21.
Судья: Апонасенко (Москва).
09 сентября. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".
Ульяновская "Волга" обыграла "Носту" (2:0).
"Носта" (Новотроицк) - "Волга" (Ульяновск) - 0:2 (0:1)
Голы: Воронин, 25 (0:1). Павлов, 59 (0:2).
Судья: Шадыханов (Москва).
09 сентября. Новотроицк. Стадион "Металлург".
Ижевский "Зенит" уступил "Звезде" (1:2).
"Зенит" (Ижевск) - "Звезда" (Пермь) - 1:2 (1:0)
Голы: Русских, 3 (1:0). Тюкалов, 50 (1:1). Елисеев, 58 (1:2).
Удаление: Гусейнов (Звезда П), 60.
Судья: Машлякевич (Москва).
09 сентября. Ижевск. Стадион "Центральный стадион Зенит".