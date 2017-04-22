Тверская "Волга" разгромлена в Санкт-Петербурге, а "Динамо-2" уступило костромскому "Спартаку"

В матче 20-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ петербургское "Динамо" обыграло тверскую "Волгу" со счетом 4:0. В другом поединке "Динамо-2" проиграло костромскому "Спартаку" – 0:1.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

20-й тур

"Торпедо" (Владимир) – "Коломна" – 2:1 (1:1)

Голы: Ершов, 18 (0:1). Боллоев, 42 (1:1). Рудаков, 88 (2:1).

"Домодедово" (Москва) – ЦРФСО (Смоленск) – 0:2 (0:1)

Голы: Быков, 15 (0:1). Барбашов, 90+3 (0:2).

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Волга" (Тверь) – 4:0 (1:0)

Голы: Коротаев, 20 (1:0). Маркосов, 59 (2:0). Авраменко, 79 (3:0). Маркосов, 84 (4:0).

"Долгопрудный" – "Псков-747" – 2:0 (2:0)

Голы: Эктов, 3 (1:0). Эктов, 18 (2:0).

"Динамо-2" (Москва) – "Спартак" (Кострома) – 0:1 (0:1)

Гол: Данилкин, 25 – в свои ворота.

"Текстильщик" (Иваново) – "Строгино" (Москва) – 5:0 (2:0)

Голы: Сагиров, 15 (1:0). Костин, 32 (2:0). Орлов, 50 (3:0). Орлов, 72 (4:0). Сагиров, 75 (5:0).