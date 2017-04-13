Тверская "Волга" не планирует сниматься с первенства ПФЛ из-за задолженностей перед игроками

Пресс-атташе тверской "Волги" Дмитрий Герасимов заявил, что клуб не планирует сниматься с розыгрыша первенства ПФЛ зоны "Запад" из-за задолженностей перед игроками. Отмечается, что футболисты "Волги" не получают заработную плату с января этого года, из-за чего 14 игроков основного состава отказались от участия в матче с владимирским "Торпедо".

– О каких-то результатах говорить пока рано, но ясно одно – клуб продолжает участие в первенстве России, – цитирует ТАСС Герасимова. – Речи о снятии с турнира не идет. Из-за того, что в региональном бюджете на этот год не предусмотрено финансирование профессиональных клубов, на счету "Волги" не оказалось средств. С января игрокам и сотрудникам не выплачивают заработную плату. Накануне матча во Владимире большая часть футболистов основного состава объявила об отказе выйти на поле. Их заменили дозаявленные в экстренном порядке 16-17-летние игроки тверской футбольной спортивной школы.

О решении каждого футболиста о дальнейшем сотрудничестве с "Волгой" мне пока неизвестно, но некоторые из них уже принесли свои извинения руководству клуба за ситуацию на матче во Владимире.