11:59 | Футбол — ПФЛ

Тукманов в ближайшее время покинет московское "Торпедо"

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Как стало известно "СЭ", президент "Торпедо"  Александр Тукманов покинет столичный клуб. Накануне состоялся совет акционеров черно-белых, где был избран новый совет директоров, Тукманов в него не вошел. Информацию "СЭ" о том, что Тукманова не будет в совдире торпедовцев подтвердила Елена Еленцева, которая в ближайшее время должна быть представлена в качестве нового президента столичного клуба.

Напомним, в начале осени 75,51 процента акций "Торпедо" приобрел концерн "Россиум".

– Состоялся совет акционеров "Торпедо", который избрал новый совет директоров клуба. Александр Тукманов в его состав не вошел, – сказала Еленцева. – Также пока не состоялось мое официальное назначение. Оно произойдет в ближайшее время. (Андрей СИЗЯКИН)

Тукманов занимал должность президента "Торпедо" с 2007 по 2008 год и с 2009 по 2017 год.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Дядька

Упразднили бы уже давно, не мучали б покойный клуб.

14:45

Островзаячий

Ну вот как!Как так! Как женщина становится президентом футбольного клуба. Или это директор по строительству жилого комплекса на базе стадиона.

14:26

Lars Berger

Есть Бог на свете.

14:20

asc0002

Хочу радужное дерби спартак - торпедо во втордиве!

13:55