Тукманов в ближайшее время покинет московское "Торпедо"

Как стало известно "СЭ", президент "Торпедо" Александр Тукманов покинет столичный клуб. Накануне состоялся совет акционеров черно-белых, где был избран новый совет директоров, Тукманов в него не вошел. Информацию "СЭ" о том, что Тукманова не будет в совдире торпедовцев подтвердила Елена Еленцева, которая в ближайшее время должна быть представлена в качестве нового президента столичного клуба.

Напомним, в начале осени 75,51 процента акций "Торпедо" приобрел концерн "Россиум".

– Состоялся совет акционеров "Торпедо", который избрал новый совет директоров клуба. Александр Тукманов в его состав не вошел, – сказала Еленцева. – Также пока не состоялось мое официальное назначение. Оно произойдет в ближайшее время. (Андрей СИЗЯКИН)

Тукманов занимал должность президента "Торпедо" с 2007 по 2008 год и с 2009 по 2017 год.