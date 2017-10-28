Три автогола "Челябинска" в матче с "Мордовией". Что это было?

"Челябинск" крупно уступил "Мордовии" в матче первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Примечательно, что все три мяча были забиты челябинцами в свои ворота. Уже на третьей минуте после подачи углового и скидки головой мяч попал в опорную ногу Виктору Курышеву.

На 51-й минуте навес Руслана Мухаметшина в одно касание "замкнул" Руслан Байтуков, а еще через две минуты Артем Гафнер красивым ударом головы пробил под перекладину после подачи углового.

Запись матча "Мордовия" опубликовала на своем официальном youtube-канале. Эпизоды с голами по тайм-коду видео доступны на 19:56, 1:23:12 и 1:25:45.