Тренеру "Коломны" грозит строгий выговор

Директор "Коломны" Александр Куранов рассказал "СЭ", что будет с главным тренером команды Александром Бодровым, если не будет доказано, что игроки сдали матч с "Солярисом" (0:6). Сам Бодров отметил, что его мнение основано на догадках.

– Что ждет Бодрова, если ничего не будет выявлено? Сначала нужно разобраться, – сказал Куранов. – Но если не выявим договорной характер матча, объявим ему строгий выговор. Думаю, он все это сказал на эмоциях. Фактов то нет.

– Можете его уволить за такие слова?

– Нет, ну мы же все понимаем. Тренеру свойственно после крупных поражений иногда давать волю эмоциям.

– Возможно ли отчисление игроков?

– Я в принципе уже пересмотрел ключевые эпизоды матча. Ничего вопиющего не увидел. Таков уровень их мастерства. Видимо, по-другому они сыграть не могли... В любом случае сядем-посмотрим. В пятницу, думаю, наступит какая-то ясность. (Виталий АЙРАПЕТОВ)