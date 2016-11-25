Тренер "Коломны": "Матч с "Солярисом" признали чистым? Значит, такие у меня игроки…"

Главный тренер "Коломны" Александр Бодров прокомментировал решение рабочей группы РФС признать матч с "Солярисом" чистым. Напомним, что после игры наставник на пресс-конференции заявил о том, что у него есть предположение – игроки "Коломны" (команда уступила со счетом 0:6) делали ставки в букмекерской конторе.

– Что я тут могу сказать? Это решение рабочей группы. Я его оспаривать не могу. Значит, вот такие вот у меня игроки, такой у них уровень мастерства. Я же сразу говорил, что у меня нет доказательной базы, но обязан был высказать свое мнение. Это моя тренерская точка зрения. Не думал, что потом все так раздуют.

– Вы теперь продолжите тренировать "Коломну"?

– Затрудняюсь ответить. Это зависит от руководства клуба. Нужен ли им такой тренер, как я. Я готов работать и дальше. Если во мне заинтересованы.

– Игроков проверяли на детекторе лжи?

– Думаю, да. Их вызывали в РФС, что-то у них узнавали. Рабочая группа сделала официальное заключение. Я не буду с ним спорить.

– А как же теперь на вас будут смотреть игроки?

– Вы знаете, когда воспитываешь детей, они тоже далеко не всегда со всем согласны. Что-то им не нравится. Я как тренер обязан указывать на недостатки своих игроков, на уровень их мастерства. Настрой и так далее. Мне нужно все эти шероховатости устранять. Если меня оставят в клубе, я готов продолжать работу. Это моя профессия. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Игроков "Коломны" проверяли на детекторе лжи. Матч с "Солярисом" – чистый