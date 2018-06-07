"Тосно" начал выплачивать долги работникам клуба

"Тосно" начал выплату долгов сотрудникам клуба и планирует погасить задолженности перед игроками, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора клуба Леонида Хоменко. Ранее вратарь команды Давид Юрченко сообщил, что игроки отправили заявление в прокуратуру на генерального директора "Тосно" Вячеслава Матюшенко и президента клуба Светлану Пронину в связи с невыплатой зарплаты за три месяца и премиальных практически за весь сезон.

- Футболистам "Тосно" выплатят их долги, процесс выплат начался. Сейчас идет погашение долгов работникам клуба, а на следующем этапе начнут рассчитываться с игроками. За счет каких средств это будет выплачено, информация конфиденциальная, но что это помощь не от властей - это точно, - сказал Хоменко.

"Тосно" в сезоне-2017/18 выиграл Кубок России и вылетел из премьер-лиги. РФС отказал в выдаче клубу лицензии на следующий сезон. До 14 июня "Тосно" должен пройти лицензирование на участие в ПФЛ.

- Все будет зависеть от того, как мы быстро разберемся с долгами. Времени не очень много, поэтому вопрос в том, успеем ли мы погасить эти долги, чтобы была возможность выступать в ПФЛ. Но честно говоря, шансов не так много, - добавил Хоменко.