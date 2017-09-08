"Торпедо" забило 9 голов пензенскому "Зениту" и сократило отставание от "Арарата"

"Торпедо" разгромило пензенский "Зенит" в матче 8-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ - 9:0. Хет-трик оформил Александр Елисеев. В турнирной таблице столичный клуб вышел на второе место и на три очка отстает от лидирующего "Арарата".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

8-й тур

"Зоркий" (Красногорск) - "Калуга" - 2:1 (1:0)

Голы: Цыганов, 2 (1:0). Сорокин, 73 (2:0). Семин, 83 (2:1).

"Сатурн" (Раменское) - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 1:1 (0:1)

Голы: Губочкин, 18 (0:1). Архипов, 85 (1:1).

"Динамо" (Брянск) - "Химик" (Новомосковск) - 2:0 (0:0)

Голы: Алумона, 52 (1:0). Алумона, 72 (2:0).

"Торпедо" (Москва) - "Зенит" (Пенза) - 9:0 (6:0)

Голы: Елисеев, 6 (1:0). Дворецков, 16 (2:0). Елисеев, 28 (3:0). Елисеев, 32 (4:0). Трегулов, 42 (5:0). Садыхов, 45 (6:0). Косянчук, 55 (7:0). Галоян, 72 (8:0). Садыхов, 75 (9:0).