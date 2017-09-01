"Торпедо" забило 5 безответных голов "Химику", "Рязань" догнала "Арарат"

"Торпедо разгромило "Химик" из Новомосковска в матче 7-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. "Рязань" в другом поединке одолела "Зенит" из Пензы и догнала по очкам "Арарат". Столичный клуб, впрочем, провел на одну игру меньше.

Первенство России

ПФЛ

Центр

7-й тур

"Сокол" (Саратов) - "Энергомаш" (Белгород) - 0:0

"Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - "Зоркий" (Красногорск) - 0:1 (0:1)

Гол: Цуканов, 23.

"Химик" (Новомосковск) - "Торпедо" (Москва) - 0:5 (0:2)

Голы: Трегулов, 15 (0:1). Кертанов, 16 (0:2). Гриднев, 52 (0:3). Гриднев, 65 (0:4). Садыхов, 82 (0:5).

"Зенит" (Пенза) - "Рязань" - 0:2 (0:2)

Голы: Маричев, 26 (0:1). Коляев, 33 (0:2).