"Торпедо" выиграло 7 матчей из 7 и лидирует в группе "Центр"

Московское "Торпедо" победило "Химик" в матче 8-го тура группы "Центр" - 2:1. Столичный клуб одержал семь побед в семи играх и занимает первое место в турнирной таблице.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр"

8-й тур

"Торпедо " (Москва) - "Химик" (Новомосковск) - 2:1 (2:0)

Голы: Сергеев, 13 (1:0). Садыхов, 24 (2:0). Лыгин, 70 (2:1).

Удаление: Рыжов (Х), 85.

"Зоркий" (Красногорск) - "Динамо" (Брянск) - 2:1 (0:1)

Голы: Луканченков, 39 (0:1). Белов, 90+1 (1:1). Архипов, 90+3 - с пенальти (2:1).

Удаление: Пикатов (Д), 84.

"Химки" м (Химки) - "Ротор-2" (Волгоград) - 2:2 (0:2)

Голы: Чабанов, 12 (0:1). Чабанов, 18 - с пенальти (0:2). Моргунов, 48 (1:2). Рубцов, 89 (2:2).

"Сатурн" (Раменское) - "Металлург" (Липецк) - 1:2 (1:1)

Голы: Широков, 12 (1:0). Овчинников, 28 (1:1). Ахвледиани, 80 (1:2).