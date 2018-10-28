"Это просто издевательство!" "Торпедо" снова в центре судейского скандала

Год назад после матча "Торпедо" (Владимир) - "Текстильщик" (1:1) разгорелся судейский скандал, информация о котором докатилась даже до Великобритании. Тогда владимирский клуб был недоволен работой арбитра Петра Мирошниченко. А комментатор встречи и пресс-атташе "Торпедо" Владимир Никольский назвал случившееся "позором российского футбола".

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И вот спустя двенадцать месяцев странным решением во Владимире отметился судья из Великого Устюга Артем Смолин. В cубботу во время матча "Торпедо" Вл - "Знамя Труда" (0:2) при счете 0:0 хозяева проводили атаку, когда неподалеку от боковой линии сфолили на одном из их футболистов. Атака при этом продолжилась, торпедовцы забили гол, но произошло это после свистка Смолина, прозвучавшего мгновением раньше.

Арбитру следовало моментально остановить игру - сразу как только грубо обошлись с игроком "Торпедо". Либо дождаться окончания острой атаки.

Однако Смолин выбрал третий путь, приведший к скандалу. Он продолжил игру, но затем ее все равно остановил. При этом не засчитал гол, забитый после свистка, и назначил совершенно не нужный торпедовцам штрафной удар.