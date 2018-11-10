"Торпедо" сыграло вничью с "Соколом", "Строгино" обыграло "Рязань"

"Торпедо" и "Сокол" сыграли вничью в матче 17-го тура Олимп-ПФЛ (1:1). Московский клуб набрал 43 очка и закрепился на 1-м месте в турнирной таблице, команда из Саратова с 36 баллами располагается на 2-й строчке.

Олимп - ПФЛ. Группа "Центр"

17-й тур

"Торпедо" (Москва) - "Сокол" (Саратов) - 1:1 (1:0)

Голы: Сергеев, 4 (1:0). Дворников, 52 (1:1).

Судья: Кузнецов (Иваново).

10 ноября. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".

"Строгино" с минимальным счетом обыграло "Рязань" (1:0).

"Строгино" (Москва) - "Рязань" - 1:0 (1:0)

Гол: Наседкин, 37.

Судья: Перезва (Раменское).

10 ноября. Москва. Стадион "Янтарь".

"Сатурн" и "Квант" сыграли вничью (0:0).

"Сатурн" (Раменское) - "Квант" (Обнинск) - 0:0

Судья: Федотов (Великий Новгород).

10 ноября. Раменское. Стадион "Сатурн".

Брянское "Динамо" и "Металлург" сыграли вничью (1:1).

"Динамо" (Брянск) - "Металлург" (Липецк) - 1:1 (0:1)

Голы: Овчинников, 36 (0:1). Баранов, 90 (1:1).

Судья: Фролов (Москва).

10 ноября. Брянск. Стадион "Динамо".

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