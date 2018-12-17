"Торпедо" сыграет со старейшим клубом мира

"Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.

Встреча состоится на стадионе "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова летом 2019 года и станет одним из мероприятий, приуроченных к 95-летию черно-белых.

Матч "Торпедо" - "Шеффилд" станет дебютным для английской команды в рамках предсезонного турне по России. "Шеффилд" был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.