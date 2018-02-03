"Торпедо" сыграет с "Арсеналом" на сборе в Турции

Московское "Торпедо" проведет пять контрольных матчей на втором сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба. Соперником в первой игре (8 февраля) будет тульский "Арсенал".

9 февраля черно-белые сыграют с черногорской "Младостью", далее – с кутаисским "Торпедо" (13 февраля), казахстанским "Тоболом" (16 февраля) и польской "Вартой" (19 февраля).

Сбор "Торпедо" в Турции продлится до 20 февраля.