"Торпедо" прошло лицензирование для участия в ФНЛ

"Торпедо" прошло лицензирование РФС для участия в первенстве России в ФНЛ, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, столичный клуб сможет играть во втором по силе российском дивизионе в следующем сезоне.

За два тура до окончания первенства России в группе "Центр" ПФЛ "Торпедо" идет на втором месте, уступая лидирующему "Авангарду" только по количеству побед. У идущего третьим "Энергомаша" на одно очко меньше.