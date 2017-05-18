"Торпедо" прошло лицензирование для участия в ФНЛ

"Торпедо" прошло лицензирование РФС для участия в первенстве России в ФНЛ, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, столичный клуб сможет играть во втором по силе российском дивизионе в следующем сезоне.
За два тура до окончания первенства России в группе "Центр" ПФЛ "Торпедо" идет на втором месте, уступая лидирующему "Авангарду" только по количеству побед. У идущего третьим "Энергомаша" на одно очко меньше.
Дополнительная информация
http://fc-tm.ru/arkhiv-novostej/item/6358-torpedo-poluchilo-litsenziyu-na-vystuplenie-v-fnl
HerculesKolya
*** с Авангардом!
17:18
HerculesKolya
Торпедо идёт на втором месте, но лицензируется в ФНЛ! Т.е. с Энергомашем есть неспортивная договорённость!?
17:16