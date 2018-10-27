"Торпедо" продлило беспроигрышную серию до 15 игр благодаря голу Шустикова

"Торпедо" сыграло вничью с "Салютом" в матче 15-го тура группы "Запад". В составе столичного клуба единственный мяч провел капитан Сергей Шустиков. "Торпедо" в таблице занимает первое место с 15 матчми без поражений (12 побед и 3 ничьи).

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Группа "Центр"

15-й тур

"Химки"-м (Химки) - "Строгино" (Москва) - 1:1 (1:0)

Голы: Болов, 43 (1:0). Буранов, 79 (1:1).

"Торпедо" (Москва) - "Салют" (Белгород) - 1:1 (1:0)

Голы: Шустиков, 24 (1:0). Молтенинов, 67 (1:1).

"Сатурн" (Раменское) - "Рязань" - 1:1 (0:1)

Голы: Зайцев, 11 (0:1). Корж, 76 - с пенальти (1:1).

"Динамо" (Брянск) - "Калуга" - 2:0 (0:0)

Голы: Укомский, 71 (1:0). Укомский, 77 (2:0).

"Металлург" (Липецк) - "Химик" (Новомосковск) - 1:0 (0:0)

Гол: Иванников, 90.

Удаление: Глушков (Х), 20.