"Торпедо" продлило беспроигрышную серию до 15 игр благодаря голу Шустикова

"Торпедо" сыграло вничью с "Салютом" в матче 15-го тура группы "Запад". В составе столичного клуба единственный мяч провел капитан Сергей Шустиков. "Торпедо" в таблице занимает первое место с 15 матчми без поражений (12 побед и 3 ничьи).
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Центр"
15-й тур
"Химки"-м (Химки) - "Строгино" (Москва) - 1:1 (1:0)
Голы: Болов, 43 (1:0). Буранов, 79 (1:1).
"Торпедо" (Москва) - "Салют" (Белгород) - 1:1 (1:0)
Голы: Шустиков, 24 (1:0). Молтенинов, 67 (1:1).
"Сатурн" (Раменское) - "Рязань" - 1:1 (0:1)
Голы: Зайцев, 11 (0:1). Корж, 76 - с пенальти (1:1).
"Динамо" (Брянск) - "Калуга" - 2:0 (0:0)
Голы: Укомский, 71 (1:0). Укомский, 77 (2:0).
"Металлург" (Липецк) - "Химик" (Новомосковск) - 1:0 (0:0)
Гол: Иванников, 90.
Удаление: Глушков (Х), 20.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/center/