"Торпедо" призвало болельщиков соблюдать порядок на матчах

"Торпедо" после матча первенства России в группе "Центр" ПФЛ против "Динамо" из Брянска (0:0) обратилось к своим болельщикам. Столичный клуб призвал их соблюдать порядок и не позволять себе оскорбительных действий во время игры.

"Сегодня команда прикладывает максимум усилий, чтобы показывать качественный футбол и добиваться положительного результата. По многочисленным просьбам болельщиков, несмотря на ограничения со стороны полиции ввиду частичной неготовности стадиона, нам удалось вернуться на исторически родную арену. Как следствие, количество зрителей на домашних матчах значительно увеличилось, что не может не радовать всех, кому не безразлична судьба черно-белых.

Во многом благодаря вашей поддержке команде удается одерживать победы. Иногда случаются и потери очков, но вы все равно продолжаете оставаться с "Торпедо". За что вам огромное спасибо!

Но в минувшую субботу атмосфера на арене имени Э.А. Стрельцова была непристойной. Совершенно недопустимы те ситуации, которые происходили на стадионе по ходу матча: постоянные нецензурные скандирования, использование пиротехники, оскорбления в адрес команды-соперника. Клуб не раз уже был оштрафован за различные нарушения зрителей по ходу текущего сезона, а по итогам встречи с "Араратом" мы будем вынуждены играть на пустом стадионе домашний матч с раменским "Сатурном". Все это создает дополнительные проблемы для деятельности клуба и негативно сказывается на результатах команды.

Мы убедительно просим вас о понимании и призываем пересмотреть свое поведение на трибунах. Пожалуйста, ведите себя в рамках закона, иначе очередной провокационный шаг может привести к более суровым спортивным санкциям в отношении "Торпедо".

Помните, команда играет для вас и ей не безразличны история клуба и болельщики! Давайте вместе двигаться вперед!" – говорится в заявлении "Торпедо".

– Прежде всего, хочется поблагодарить наших болельщиков за то, что они приходят на матчи и переживают за команду, – сказал главный тренер Игорь Колыванов. – Их поддержка помогает нам добиваться положительных результатов, двигаться вперед, показывать хорошую игру. Но в то же время есть группа болельщиков, которая постоянно выкрикивает нелицеприятные слова в адрес руководства, соперников. Это мешает игрокам, вредит футболу и команде. Клуб вынужден платить штрафы, нас наказывают матчами без зрителей. А ведь мы находимся в непростой ситуации, когда очки терять нельзя. Мы и так, к сожалению, лишимся поддержки болельщиков в важной игре с "Сатурном". Я очень прошу наших поклонников направить свою энергию на боление за команду, а не на причинение вреда имиджу клуба. Только совместными усилиями мы сможем вернуть "Торпедо" былую славу!