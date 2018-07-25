"Торпедо" подписало контракт с бывшим игроком "Динамо"

Московское "Торпедо" на официальном сайте объявило о подписании контракта с полузащитником Павлом Соломатиным. Соглашение между 25-летним хавбеком и клубом ПФЛ рассчитано на один сезон. За черно-белых он будет играть под 14-м номером.

– Мне позвонили агенты, сказали, что есть возможность поехать на просмотр в "Торпедо", – сказал Соломатин. – Я провел несколько тренировок с командой, по итогам которых мне предложили подписать контракт, чему я очень рад!

– Вы присоединились к команде одним из последних. Как вас принял коллектив, тренерский штаб?

– С Игорем Владимировичем Колывановым отношения, вроде, отличные (улыбается). Коллектив в "Торпедо" очень дружелюбный, к тому же в команде есть два футболиста, с которыми мне довелось играть прежде. Это Никита Сергеев и Саша Елисеев.

– Скажите несколько приветственных слов нашим болельщикам.

– Приходите на стадион, поддерживайте нас! А мы постараемся радовать вас игрой и результатами!

Напомним, на профессиональном уровне Соломатин выступал за "Карелию", московское "Динамо", "Анжи", "Амкар", "Балтику" и "Волгарь". В период с 2010 по 2012 год он выступал за юношеские сборные России различных возрастов.

Первый матч в первенстве ПФЛ "Торпедо" проведет завтра, 26 июля. Соперником команды будет "Строгино". В перерыве игры запланировано выступление велосипедистов общества "Торпедо".