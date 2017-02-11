"Торпедо" планирует погасить все долги к весенней части первенства ПФЛ

"Торпедо" планирует рассчитаться со всеми долгами к весенней части первенства. Об этом сообщил президент столичного клуба Александр Тукманов. В марте 2016 года долг "Торпедо", по словам Тукманова, составлял 250 миллионов рублей.

- Долг команды практически весь погашен, остались копейки по сравнению с тем, что было, - цитирует ТАСС Тукманова. - Думаю, что на следующей неделе или максимум к возобновлению первенства полностью рассчитаемся. Задолженность перед игроками и тренерским штабом также отсутствует, все идет стабильно и в рабочем режиме. Поэтому весеннюю часть начнем без долгов.

Пока главным источником финансирования для нас остается завод "ЗИЛ". Сейчас ведутся активные поиски коммерческих партнеров, которые в скором времени должны увенчаться успехом, я на это надеюсь.

Задача перед ребятами стоит - выход в ФНЛ (Футбольную национальную лигу). В случае выхода в дивизион выше вопрос повышения финансирования в любом случае будет подниматься. Если будет спортивный результат, то думаю, что проблем с этим возникнуть не должно.