"Торпедо": "Переход Ботаки сорвался не из-за цвета кожи"

Переход Эрвина Ботаки в "Торпедо" сорвался не из-за цвета кожи защитника, информирует официальный сайт московского клуба. Ранее появилась информация, что против трансфера 19-летнего футболиста выступило фанатское объединение черно-белых "Запад-5", на странице которого во "Вконтакте" появилась запись "В наших цветах есть черный, но в рядах только белые!...(с)".

- От лица руководства ФК "Торпедо Москва", команды и Клуба болельщиков заявляем, что несостоявшийся переход защитника Эрвинга Ботаки в наш клуб связан исключительно с тем фактом, что политика "Торпедо" в период выступлений в ПФЛ не предусматривает какие-либо компенсации за трансферы игроков, - говорится в официальном заявлении клуба.

В своей политике отбора футболистов мы полностью придерживаемся только спортивных принципов, разделяя общечеловеческие ценности. Еще раз заявляем, что цвет кожи никогда не был критерием при отборе игрока в клуб. Расизм не имеет права на существование. Мы придерживаемся этой точки зрения. В ситуации с несостоявшимся переходом Эрвинга Ботаки вопрос выплаты компенсации был определяющим.

Отметим, что Ботака, родившийся в подмосковном Пушкине, является воспитанником школы "Юность Москвы - "Торпедо".