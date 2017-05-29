"Торпедо" определится с главным тренером до конца недели и может подписать Павлюченко

Президент "Торпедо" Александр Тукманов заявил, что клуб определится с главным тренером до конца недели. Черно-белые в минувшем сезоне заняли третье место в группе "Центр" ПФЛ, отстав от победителя дивизиона "Авангарда" на 3 очка. В связи с невыполнением задачи по выходу в ФНЛ в отставку ушел наставник команды Виктор Булатов.

- Варианты у нас есть, - цитирует ТАСС Тукманова. - Думаю, до конца недели мы объявим нового главного тренера.

Также президент столичного клуба заявил, что клуб пока не связывался с нападающим Романом Павлюченко по поводу подписания контракта. Экс-форвард сборной России, бронзовый призер Euro-2016 минувший сезон провел в "Урале".

- Я с Павлюченко не общался, - сказал Тукманов. - К тому же это прерогатива тренерского штаба, поэтому рано о чем-то говорить.