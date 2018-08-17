"Торпедо" обыграло "Сокол" и возглавляет таблицу

Московское "Торпедо" обыграло "Сокол" в матче 5-го тура ПФЛ - 2:0. Команда выиграла 4 встречи из 4-х и возглавляет турнирную таблицу группы "Центр".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Центр"

5-й тур

"Салют" (Белгород) - "Химки" - 2:3 (2:1)

Голы: Козлов, 12 (0:1). Молтенинов, 19 (1:1). Агеев, 42 (2:1). Сорокин, 67 (2:2). Сорокин, 88 (2:3).

Судья: Матюнин (Москва).

17 августа. Белгород. Стадион "Энергомаш".



"Рязань" - "Строгино" (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Маричев, 14 (1:0). Климашин, 88 (2:0).

Судья: Самсонов (Балашиха).

17 августа. Рязань. Стадион "Олимпиец (Спартак)".



"Металлург" (Липецк) - "Динамо" (Брянск) - 1:0 (1:0)

Гол: Фролов, 40 (1:0).

Удаление: Сорокин (Динамо Бр), 56.

Судья: Юданов (Москва).

17 августа. Липецк. Стадион "Металлург".



"Квант" (Обнинск) - "Сатурн" (Раменское) - 2:1 (0:0)

Голы: Дегтярев, 57 - с пенальти (0:1). Жердев, 60 - с пенальти (1:1). Жердев, 90+3 (2:1).

Удаления: Стегэреску (Квант), 41. Феофилактов (Сатурн), 90+4.

Судья: Смирнов (Москва).

17 августа. Обнинск. Стадион "Труд".



"Сокол" (Саратов) - "Торпедо" (Москва) - 0:2 (0:2)

Голы: Селюков, 10 (0:1). Сергеев, 13 (0:2).

Удаление: Сериков (Сокол), 90+1.

Судья: Силантьев (Самара).

17 августа. Саратов. Стадион "Локомотив".



"Химик" (Новомосковск) - "Ротор-2" (Волгоград) - 1:0 (0:0)

Гол: Андрейченко, 75 (1:0).

Судья: Перезва (Раменское).

17 августа. Новомосковск. Стадион "Химик".