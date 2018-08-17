"Торпедо" обыграло "Сокол" и возглавляет таблицу

Московское "Торпедо" обыграло "Сокол" в матче 5-го тура ПФЛ - 2:0. Команда выиграла 4 встречи из 4-х и возглавляет турнирную таблицу группы "Центр".
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Центр"
5-й тур
"Салют" (Белгород) - "Химки" - 2:3 (2:1)
Голы: Козлов, 12 (0:1). Молтенинов, 19 (1:1). Агеев, 42 (2:1). Сорокин, 67 (2:2). Сорокин, 88 (2:3).
Судья: Матюнин (Москва).
17 августа. Белгород. Стадион "Энергомаш".
"Рязань" - "Строгино" (Москва) - 2:0 (1:0)
Голы: Маричев, 14 (1:0). Климашин, 88 (2:0).
Судья: Самсонов (Балашиха).
17 августа. Рязань. Стадион "Олимпиец (Спартак)".
"Металлург" (Липецк) - "Динамо" (Брянск) - 1:0 (1:0)
Гол: Фролов, 40 (1:0).
Удаление: Сорокин (Динамо Бр), 56.
Судья: Юданов (Москва).
17 августа. Липецк. Стадион "Металлург".
"Квант" (Обнинск) - "Сатурн" (Раменское) - 2:1 (0:0)
Голы: Дегтярев, 57 - с пенальти (0:1). Жердев, 60 - с пенальти (1:1). Жердев, 90+3 (2:1).
Удаления: Стегэреску (Квант), 41. Феофилактов (Сатурн), 90+4.
Судья: Смирнов (Москва).
17 августа. Обнинск. Стадион "Труд".
"Сокол" (Саратов) - "Торпедо" (Москва) - 0:2 (0:2)
Голы: Селюков, 10 (0:1). Сергеев, 13 (0:2).
Удаление: Сериков (Сокол), 90+1.
Судья: Силантьев (Самара).
17 августа. Саратов. Стадион "Локомотив".
"Химик" (Новомосковск) - "Ротор-2" (Волгоград) - 1:0 (0:0)
Гол: Андрейченко, 75 (1:0).
Судья: Перезва (Раменское).
17 августа. Новомосковск. Стадион "Химик".