"Торпедо" объявило о назначении Колыванова

Московское "Торпедо" объявило о назначении на пост главного тренера Игоря Колыванова. С ним был подписан двухлетний контракт. Экс-наставник "Уфы" на этом посту сменил Виктора Булатова, у которого закончился контракт.

В минувшем сезоне "Торпедо" заняло третье место в группе "Центр" чемпионата ПФЛ.

Борис Игнатьев: "Контракт с Колывановым будет подписан сегодня" //

Александр Тукманов: "Колыванов станет главным тренером "Торпедо"