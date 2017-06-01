"Торпедо" объявило о назначении Колыванова

Московское "Торпедо" объявило о назначении на пост главного тренера Игоря Колыванова. С ним был подписан двухлетний контракт. Экс-наставник "Уфы" на этом посту сменил Виктора Булатова, у которого закончился контракт.
В минувшем сезоне "Торпедо" заняло третье место в группе "Центр" чемпионата ПФЛ.
Борис Игнатьев: "Контракт с Колывановым будет подписан сегодня" //
Александр Тукманов: "Колыванов станет главным тренером "Торпедо"
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https://www.fc-tm.ru/arkhiv-novostej/item/6386-igor-kolyvanov-glavnyj-trener-torpedo