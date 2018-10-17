"Торпедо" дома не смогло обыграть "Химки-2"

"Торпедо" сыграло вничью с "Химками-2" в перенесенной игре 1-го тура Олимп-ПФЛ зоны "Центр". Черно-белые продолжают возглавлять турнирную таблицу с 35 очками. Подмосковная команда располагается на 12-й позиции с 9 баллами. В матче 17-го тура Олимп-ФНЛ "Зоркий" обыграл "Калугу" (2:0).

Олимп - ПФЛ. Группа "Центр"

1-й тур

"Торпедо " (Москва) - "Химки-2" (Химки) - 1:1 (0:0)

Голы: Шоркин, 86 (1:0). Мишуков, 89 (1:1).

Удаление: Троянов (Торпедо М), 90+8.

Судья: Руденко (Калининград).

17 октября. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".

17-й тур

"Зоркий" (Красногорск) - "Калуга" - 2:0 (1:0)

Голы: Логуа, 8 (1:0). Белов, 72 (2:0).

Удаление: Новиков (Калуга), 85.

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

17 октября. Красногорск. Стадион "Зоркий".