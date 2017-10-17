"Торпедо": "Бутенко, спасибо! Пенальти был!!!"

Пресс-служба владимирского "Торпедо" поблагодарила председателя судейского комитета РФС Андрея Бутенко, назвавшего ошибочным решение не назначать пенальти на 65-й минуте первенства России в группе "Запад" ПФЛ между "Торпедо" и "Текстильщиком" (1:1). Комментатор матча, пресс-атташе "Торпедо" Владимир Никольский, прямо во время трансляции заявил: "Это позор российского футбола" и отказался комментировать оставшуюся часть игры. Матч вызвал большой резонанс, ситуацию даже разобрали на британском телевидении. Бутенко выразил мнение, что пенальти стоило назначать.
Бутенко, СПАСИБО! Пенальти был!!!! @Baturin_Vlad70 @PFL_RUSSIA– Torpedo Vladimir (@TorpedoVladimir) 17 октября 2017 г.
Трубадур
эти убожества бы и пеналь не забили
21:33
Serenky25
А ули толку?
21:05