21:02 | Футбол — ПФЛ

"Торпедо": "Бутенко, спасибо! Пенальти был!!!"

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Пресс-служба владимирского "Торпедо" поблагодарила председателя судейского комитета РФС Андрея Бутенко, назвавшего ошибочным решение не назначать пенальти на 65-й минуте первенства России в группе "Запад" ПФЛ между "Торпедо" и "Текстильщиком" (1:1). Комментатор матча, пресс-атташе "Торпедо" Владимир Никольский, прямо во время трансляции заявил: "Это позор российского футбола" и отказался комментировать оставшуюся часть игры. Матч вызвал большой резонанс, ситуацию даже разобрали на британском телевидении. Бутенко выразил мнение, что пенальти стоило назначать.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Трубадур

эти убожества бы и пеналь не забили

21:33

Serenky25

А ули толку?

21:05