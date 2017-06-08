Точилин - в числе лучших тренеров минувшего сезона в ПФЛ

На заседании членов ПФЛ, которое состоялось 8 июня в Москве, был подведен итог минувшему сезону, а также состоялось награждение лучших тренеров и игроков. Свои награды получили победители и призеры первенства ПФЛ в своих группах, а также лучшие бомбардиры. Были отмечены клубы и официальные лица за различный вклад в развитие лиги.

Лучшими футболистами минувшего сезона в ПФЛ стали: в группе "Запад" – Максим Рогов ("Динамо", Санкт-Петербург); в группе "Центр" – Виктор Сергеев ("Энергомаш", Белгород); в группе "Юг" – Марат Сафин ("Сочи"); в группе "Урал-Приволжье" – Павел Шадрин ("Зенит", Ижевск); в группе "Восток" – Сергей Нарылков ("Чита").

Лучшими тренерами признаны: группа "Запад" – Александр Точилин ("Динамо", Санкт-Петербург); в группе "Центр" – Виктор Навоченко ("Энергомаш", Белгород); в группе "Юг" – Лев Иванов ("Ротор", Волгоград); в группе "Урал-Приволжье" – Игорь Меньщиков ("Зенит", Ижевск); в группе "Восток" – Константин Дзуцев ("Чита"). (Сергей ЕГОРОВ)