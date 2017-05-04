Точилин дисквалифицирован на три матча

Главный тренер питерского "Динамо" Александр Точилин, оскорбивший судью в матче 21-го тура зоны "Запад" ПФЛ с костромским "Спартаком", дисквалифицирован КДК РФС на три матча и оштрафован на 15 тысяч рублей. Об этом после заседания комитета сообщил глава КДК Артур Григорьянц, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– В матче "Спартак" (Кострома) – "Динамо" (Санкт-Петербург) главный тренер гостей Александр Точилин оскорбил судью. За это он дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 15 тысяч рублей.