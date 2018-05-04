"Текстильщик" забил восемь мячей в ворота "Знамени Труда"

В матче 22-го тура первенства России в ПФЛ в зоне "Запад" "Текстильщик" разгромил "Знамя Труда" со счетом 8:0. В другом поединке петербургское "Динамо-2" обыграло "Локомотив-Казанку" – 3:1.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

22-й тур

ЦРФСО (Смоленск) – "Велес" (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: Панькевич, 8 (1:0). Танков, 64 (2:0).

"Текстильщик" (Иваново) – "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) – 8:0 (4:0)

Голы: Попов, 14 (1:0). Попов, 20 (2:0). Шилов, 24 (3:0). Попов, 33 (4:0). Попов, 59 (5:0). Путилин, 69 (6:0). Попов, 76 (7:0). Подымов, 84 (8:0).

Нереализованный пенальти: Алексеев (Текстильщик), 14.

"Долгопрудный" – "Спартак" (Кострома) – 1:1 (1:1)

Голы: Тринитацкий, 13 (1:0). Сорокин, 33 (1:1).

"Чертаново" (Москва) – "Коломна" – 3:1 (2:1)

Голы: Шакир, 20 (0:1). Сарвели, 23 (1:1). Сарвели, 30 (2:1). Глушенков, 79 (3:1).

"Псков-747" – "Торпедо" (Владимир) – 1:1 (0:0)

Голы: Шишаев, 48 (1:0). Шалин, 85 (1:1).

"Муром" – "Луки-Энергия" (Великие Луки) – 1:0 (0:0)

Гол: Друковский, 81.

"Динамо-2" (Санкт-Петербург) – "Локомотив-Казанка" (Москва) – 3:1 (1:1)

Голы: Скляров, 33 (1:0). Кожемякин, 35 (1:1). Рябоконь, 53 (2:1). Тарасов, 74 (3:1).