"Текстильщик" выиграл у "Коломны" в первом матче Евсеева, "Динамо-2" уступило "Долгопрудному"

"Текстильщик" на своем поле переиграл "Коломну" в матче 18-го тура первенства ПФЛ в группе "Запад". Эта встреча стала первой официальной игрой ивановской команды под руководством экс-защитника сборной России Вадима Евсеева.

Также сегодня "Динамо-2" уступило "Долгопрудному", "Знамя Труда" и "ЦРФСО" сыграли вничью, а питерское "Динамо" обыграло "Псков-747".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Запад"

18-й тур

"Текстильщик" (Иваново) - "Коломна" (Коломна) - 2:0 (2:0)

Голы: Чибиров, 10 (1:0). Орлов, 44 (2:0).

Нереализованный пенальти: Алексеев (Т), 76 (вратарь)

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

Иваново. Стадион "Текстильщик".

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "ЦРФСО" (Смоленск) - 3:3 (1:0)

Голы: Елкин, 16 - с пенальти (1:0). Рыченков, 66 (1:1). Аксенов, 73 (2:1). Епихин, 80 (3:1). Танков, 87 (3:2). Барбашов, 89 - с пенальти (3:3).

Судья: Тихонов (Москва).

Орехово-Зуево. Стадион "Знамя Труда".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Псков-747" (Псков) - 2:0 (1:0)

Голы: Кулишев, 36 - с пенальти (1:0). Козлов, 68 (2:0).

Судья: Чембулатов (Кострома).

Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

"Динамо-2" (Москва) - "Долгопрудный" (Долгопрудный) - 2:3 (0:1)

Голы: Рогов, 32 (0:1). Эктов, 54 (0:2). Прошин, 62 (0:3). Лацевич, 63 (1:3). Липовой, 75 (2:3).

Предупреждения: Тринитацкий, 36. Убайдулаев, 72.

Удаления: Тринитацкий ("Долгопрудный"), 77. Могулкин ("Динамо-2"), 79. Убайдулаев ("Динамо-2"), 79.

Судья: Смолин (Вологда).

Химки. Стадион "Родина".



"Торпедо" (Владимир) - "Волга" (Тверь) - 4:0 (3:0)

Голы: Зинин, 4 (1:0). Заикин, 9 (2:0). Седов, 29 - в свои ворота (3:0). Маматюк, 72 (4:0).

Судья: Мамойко (Санкт-Петербург).

Владимир. Стадион "Торпедо".

"Домодедово" (Москва) - "Спартак" (Кострома) - 0:0

Судья: Кравченко (Псков).

Домодедово. Стадион "Авангард".