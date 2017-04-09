"Текстильщик" выиграл у "Коломны" в первом матче Евсеева, "Динамо-2" уступило "Долгопрудному"

"Текстильщик" на своем поле переиграл "Коломну" в матче 18-го тура первенства ПФЛ в группе "Запад". Эта встреча стала первой официальной игрой ивановской команды под руководством экс-защитника сборной России Вадима Евсеева.
Также сегодня "Динамо-2" уступило "Долгопрудному", "Знамя Труда" и "ЦРФСО" сыграли вничью, а питерское "Динамо" обыграло "Псков-747".
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Запад"
18-й тур
"Текстильщик" (Иваново) - "Коломна" (Коломна) - 2:0 (2:0)
Голы: Чибиров, 10 (1:0). Орлов, 44 (2:0).
Нереализованный пенальти: Алексеев (Т), 76 (вратарь)
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
Иваново. Стадион "Текстильщик".
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "ЦРФСО" (Смоленск) - 3:3 (1:0)
Голы: Елкин, 16 - с пенальти (1:0). Рыченков, 66 (1:1). Аксенов, 73 (2:1). Епихин, 80 (3:1). Танков, 87 (3:2). Барбашов, 89 - с пенальти (3:3).
Судья: Тихонов (Москва).
Орехово-Зуево. Стадион "Знамя Труда".
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Псков-747" (Псков) - 2:0 (1:0)
Голы: Кулишев, 36 - с пенальти (1:0). Козлов, 68 (2:0).
Судья: Чембулатов (Кострома).
Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
"Динамо-2" (Москва) - "Долгопрудный" (Долгопрудный) - 2:3 (0:1)
Голы: Рогов, 32 (0:1). Эктов, 54 (0:2). Прошин, 62 (0:3). Лацевич, 63 (1:3). Липовой, 75 (2:3).
Предупреждения: Тринитацкий, 36. Убайдулаев, 72.
Удаления: Тринитацкий ("Долгопрудный"), 77. Могулкин ("Динамо-2"), 79. Убайдулаев ("Динамо-2"), 79.
Судья: Смолин (Вологда).
Химки. Стадион "Родина".
"Торпедо" (Владимир) - "Волга" (Тверь) - 4:0 (3:0)
Голы: Зинин, 4 (1:0). Заикин, 9 (2:0). Седов, 29 - в свои ворота (3:0). Маматюк, 72 (4:0).
Судья: Мамойко (Санкт-Петербург).
Владимир. Стадион "Торпедо".
"Домодедово" (Москва) - "Спартак" (Кострома) - 0:0
Судья: Кравченко (Псков).
Домодедово. Стадион "Авангард".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/west/