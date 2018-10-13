"Текстильщик" разгромил "Коломну" и не проигрывает уже 12 матчей подряд

"Текстильщик" разгромил "Коломну" в 13-м туре группы "Запад". Ивановский клуб лидирует в таблице, не потерпев ни одного поражения в 12 играх.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

13-й тур

"Долгопрудный" - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 2:1 (1:0)

Голы: Эктов, 4 (1:0). Гайдуков, 73 (1:1). Рогов, 90 (2:1).

"Текстильщик" (Иваново) - "Коломна" - 3:0 (1:0)

Голы: Чибиров, 45 (1:0). Сидоров, 65 (2:0). Попов, 75 (3:0).

"Велес" (Москва) - "Псков-747" (Псков) - 3:0 (1:0)

Голы: Данилин, 32 (1:0). Голуб, 66 (2:0). Стародуб, 83 (3:0).

Нереализованный пенальти: Заикин (Велес), 63 (вратарь)

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Днепр" (Смоленск) - 4:1 (3:0)

Голы: Глушков, 21 (1:0). Глушков, 27 (2:0). Долгов, 38 (3:0). Чиканчи, 78 (4:0). Танков, 90+3 - с пенальти (4:1).

Удаление: Панькевич (Днепр), 41.