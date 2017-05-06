"Текстильщик" под руководством Евсеева одержал шестую победу в шести матчах

"Текстильщик" на своем поле переиграл "Знамя Труда" в матче 22-го тура чемпионата России. Эта победа стала для ивановской команды шестой в шести встречах под руководством Вадима Евсеева, который возглавил коллектив зимой.
На данный момент "Текстильщик" идет на третьем месте в турнирной таблице, а "Знамя Труда" - на 13-м.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Запад"
22-й тур
"Текстильщик" (Иваново) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 2:0 (0:0)
Голы: Фомин, 62 (1:0). Орлов, 83 (2:0).
Судья: Парфентьев (Санкт-Петербург).
06 мая. Иваново. Стадион "Текстильщик".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/west/
svg57
У Вадима не забалуешь)))
19:51