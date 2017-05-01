"Текстильщик" Евсеева разгромил "Солярис" Маминова

"Текстильщик" на выезде разгромил "Солярис" в матче 21-го тура ПФЛ в группе "Запад". Подопечные Вадима Евсеева забили 4 гола команде Владимира Маминова, которая отметилась одним забитым мячом. Напомним, наставники обеих команде ранее вместе играли за "Локомотив".
Ивановский коллектив занимает третье место в турнирной таблице, а московский - четвертое.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Запад"
21-й тур
"Солярис" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) - 1:4 (1:3)
Голы: Орлов, 3 (0:1). Орлов, 25 (0:2). Барсов, 39 (1:2). Фомин, 44 (1:3). Сагиров, 85 (1:4).
Судья: Федоров (Петрозаводск).
1 мая. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/west/