"Текстильщик" Евсеева разгромил "Солярис" Маминова

"Текстильщик" на выезде разгромил "Солярис" в матче 21-го тура ПФЛ в группе "Запад". Подопечные Вадима Евсеева забили 4 гола команде Владимира Маминова, которая отметилась одним забитым мячом. Напомним, наставники обеих команде ранее вместе играли за "Локомотив".

Ивановский коллектив занимает третье место в турнирной таблице, а московский - четвертое.

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Группа "Запад"

21-й тур

"Солярис" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) - 1:4 (1:3)

Голы: Орлов, 3 (0:1). Орлов, 25 (0:2). Барсов, 39 (1:2). Фомин, 44 (1:3). Сагиров, 85 (1:4).

Судья: Федоров (Петрозаводск).

1 мая. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".