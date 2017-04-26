"Текстильщик" Евсеева обыграл костромской "Спартак", "Коломна" переиграла "Знамя Труда"

"Коломна" обыграла "Знамя Труда" в матче 17-го тура первенства ПФЛ в группе "Запад". В других встречах тура "Текстильщик", который тренирует Вадим Евсеев, на выезде переиграл "Спартак" из Костромы, а тверская "Волга" и "Домодедово" разошлись миром.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Запад"
17-й тур
"Коломна" (Коломна) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 1:0 (0:0)
Гол: Турченков, 90.
Судья: Чернецов (Смоленск).
Коломна. Стадион "Труд".
"Спартак" (Кострома) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:1 (0:1)
Гол: Попов, 23.
Судья: Мамойко (Санкт-Петербург).
Кострома. Стадион "Урожай".
"Волга" (Тверь) - "Домодедово" (Москва) - 0:0
Удаление: Сергеев (Д), 90.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
Тверь. Стадион "Химик".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/west/