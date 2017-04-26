20:58 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Текстильщик" Евсеева обыграл костромской "Спартак", "Коломна" переиграла "Знамя Труда"

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"Коломна" обыграла "Знамя Труда" в матче 17-го тура первенства ПФЛ в группе "Запад". В других встречах тура "Текстильщик", который тренирует Вадим Евсеев, на выезде переиграл "Спартак" из Костромы, а тверская "Волга" и "Домодедово" разошлись миром.

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ПФЛ

Группа "Запад"

17-й тур 

"Коломна" (Коломна) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 1:0 (0:0)

Гол: Турченков, 90.

Судья: Чернецов (Смоленск).

Коломна. Стадион "Труд".


"Спартак" (Кострома) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:1 (0:1)

Гол: Попов, 23. 

Судья: Мамойко (Санкт-Петербург).

Кострома. Стадион "Урожай".


"Волга" (Тверь) - "Домодедово" (Москва) - 0:0 

Удаление: Сергеев (Д), 90. 

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

Тверь. Стадион "Химик".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/west/

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