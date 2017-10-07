Сын Сергея Юрана отправил "в нокаут" Алдонина

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран рассказал, что капитан команды Евгений Алдонин побывал "в нокауте" во время матча первенства России в ПФЛ против "Торпедо" (2:1). Во втором тайме защитник красногорцев, сын Сергея Юрана Артем, сильно выбивая мяч, попал по экс-капитану сборной России. Врачи оказали Алдонину помощь, и он смог продолжить матч.

- Алдонин получил нокаут, когда Артем Юран выбивал мяч. Даже мне было больно, когда я на бровке стоял, - цитирует ТАСС Юрана-старшего. - Это пример, который надо показывать игрокам и клубам РФПЛ. Алдонин встал, вернулся и доиграл матч.

Он ответственный, не пропускает ни одной тренировки, нет футболиста такого уровня, который так будет относиться к делу. Не стану приглашать кого-то просто потому, что он раньше играл на хорошем уровне, я боюсь увидеть плохое отношение к делу, и это может привести к конфликту, одолжение делать не надо. Таких игроков считанное количество, есть еще Роман Павлюченко.

Задача по выходу в ФНЛ будет стоять в следующем сезоне. Все-таки тяжело собрать команду за три недели до старта чемпионата, а сейчас я выжимаю максимум. Разговор недавно был с руководством, если к зимней паузе уйдем с небольшим отставанием от первого места, то задача может быть пересмотрена.