Супергол Алексея Ребко. Видео

Бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко отметился эффектным голом за московский "Арарат" в матче 11-го тура первенства ПФЛ против "Строгино" (2:1). 31-летний россиянин из-за пределов штрафной площади на 23-й минуте встречи ударом в девятку с левой ноги сравнял счет. Этот гол стал для него первым в этом сезоне.
Пресс-служба "Арарата" опубликовала запись видеоролика на своей странице на Youtube, добавив страстный итальянский аудиокомментарий.
PitersS
Для супержурналистов СЭ все что они сами не могут, уже, по определению является супером.. Походите по дворам-таких голов вы насобираете полную авоську..
11:09