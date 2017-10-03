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10:37 | Футбол — ПФЛ

Супергол Алексея Ребко. Видео

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Бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко отметился эффектным голом за московский "Арарат" в матче 11-го тура первенства ПФЛ против "Строгино" (2:1). 31-летний россиянин из-за пределов штрафной площади на 23-й минуте встречи ударом в девятку с левой ноги сравнял счет. Этот гол стал для него первым в этом сезоне.

Пресс-служба "Арарата" опубликовала запись видеоролика на своей странице на Youtube, добавив страстный итальянский аудиокомментарий.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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PitersS

Для супержурналистов СЭ все что они сами не могут, уже, по определению является супером.. Походите по дворам-таких голов вы насобираете полную авоську..

11:09