Судьба главного тренера "Коломны" решится в конце декабря

Генеральный директор "Коломны" Александр Куранов сообщил "СЭ", что клуб примет решение по главному тренеру команды Александру Бодрову в конце декабря – начале января. После матча с "Солярисом" (0:6) наставник "Коломны" дал понять, что его подопечные специально проиграли. После этого РФС создал специальную рабочую группу для расследования этой игры. Сегодня было оглашено решение: договорного характера встреча не носила.

– Что теперь будет с главным тренером команды?

– Посмотрим. Решение будем принимать после выхода команды из отпуска.

– Просто вы говорили, что Бодрову можете объявить строгий выговор. Он вообще останется в команде?

– У него контракт с нами рассчитан до 31 декабря. В конце декабря – начале января примем решение.

– Как отнеслись к тому, что ваших игроков проверили на детекторе лжи?

- Неприятная процедура. Но мы сразу сказали, что в интересах дела готовы пойти на такой шаг. Просто здесь затрагивались какие-то личные вопросы… Но, тем не менее, это нужно было сделать.

– Игроков пришлось уговаривать?

– Нет, мы никого не уговаривали. Надо – значит, надо. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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