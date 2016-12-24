Судьба главного тренера "Коломны" решится после Нового года

Генеральный директор "Коломны" Александр Куранов сообщил "СЭ", что клуб пока не принял решения по главному тренеру команды Александру Бодрову, у которого контракт истекает 31 декабря. Напомним, что после матча с "Солярисом" (0:6) наставник "Коломны" дал понять, что его подопечные специально проиграли. После этого РФС создал специальную рабочую группу для расследования этой игры и постановил: договорного характера встреча не носила.

– Пока решения нет. После новогодних праздников решим, – сказал Куранов. (Сергей АСТАХОВ)

Рабочая группа РФС: "Признаков договорного матча "Солярис" – "Коломна" нет"