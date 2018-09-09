"Строгино" уступило "Калуге" в матче 8-го тура ОЛИМП-ПФЛ (1:2).
Олимп - ПФЛ. Группа "Центр"
8-й тур
"Строгино" (Москва) - "Калуга" - 1:2 (0:1)
Голы: Волгин, 25 (0:1). Буранов, 48 (1:1). Семин, 51 (1:2).
Судья: Федоров (Петрозаводск).
09 сентября. Москва. Стадион "Янтарь".
"Салют" и "Квант" сыграли вничью (2:2).
"Салют" (Белгород) - "Квант" (Обнинск) - 2:2 (0:2)
Голы: Жердев, 18 (0:1). Феколкин, 37 (0:2). Молтенинов, 58 (1:2). Чунихин, 62 (2:2).
Судья: Фролов (Москва).
09 сентября. Белгород. Стадион "Энергомаш".
"Рязань" с минимальным счетом уступила "Соколу" (0:1).
"Рязань" - "Сокол" (Саратов) - 0:1 (0:0)
Гол: Анисимов, 63.
Предупреждение: Анисимов, 63.
Судья: Перезва (Раменское).
09 сентября. Рязань. Стадион "Олимпиец (Спартак)".