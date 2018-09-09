19:11 | Футбол — ОЛИМП - ПФЛ

"Строгино" уступило "Калуге"

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"Строгино" уступило "Калуге" в матче 8-го тура ОЛИМП-ПФЛ (1:2). 

Олимп - ПФЛ. Группа "Центр" 

8-й тур 

"Строгино" (Москва) - "Калуга" - 1:2 (0:1)

Голы: Волгин, 25 (0:1). Буранов, 48 (1:1). Семин, 51 (1:2). 

Судья: Федоров (Петрозаводск).

09 сентября. Москва. Стадион "Янтарь".

"Салют" и "Квант" сыграли вничью (2:2). 

"Салют" (Белгород) - "Квант" (Обнинск) - 2:2 (0:2)

Голы: Жердев, 18 (0:1). Феколкин, 37 (0:2). Молтенинов, 58 (1:2). Чунихин, 62 (2:2). 

Судья: Фролов (Москва).

09 сентября. Белгород. Стадион "Энергомаш".

"Рязань" с минимальным счетом уступила "Соколу" (0:1). 

"Рязань" - "Сокол" (Саратов) - 0:1 (0:0)

Гол: Анисимов, 63. 

Предупреждение: Анисимов, 63. 

Судья: Перезва (Раменское).

09 сентября. Рязань. Стадион "Олимпиец (Спартак)".

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